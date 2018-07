Rede segue o que Google+ e Twitter já vêm fazendo com contas de personalidades

SÃO PAULO – A partir desta quinta, 16, o Facebook passará a certificar perfis de pessoas populares, do mesmo modo que o Google+ e o Twitter já vêm fazendo com contas de personalidades.

Os usuários do serviço terão a opção de usar um nome alternativo e aparecerão com maior frequência na lista de “pessoas para assinar”.

O Facebook irá verificar usuários pedindo documento oficial com foto. Se não houver, terão que ser produzidas duas identificações alternadas, como uma identidade de trabalho ou cartão de crédito. A companhia garante que será apenas para conferência do nome. Depois os documentos serão apagados.

As contas certificads do Facebook não terã uma indicação desse status, como acontece com o Twitter. O que é estranho, pois é justamente esse aviso que serve para o visitante saber se aquele perfil é real ou não. Em vez disso, usuários certificados poderão trocar seu nome verdadeiro por um apelido ou simplesmente tê-lo colocado em parêntesis depois do nome.

O serviço só pode ser conseguido à base de convite (e isso só deve acontecer para aqueles com uma grande base de convite).