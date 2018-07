Escritório brasileiro planeja ferramenta de publicidade focada nos usuários que utilizam a rede social em plataformas móveis

SÃO PAULO – O Facebook Brasil planeja investir na segunda tela em 2014. A rede social quer oferecer um novo produto para seus anunciantes e aproveitar as conversações que devem surgir na rede social com a Copa do Mundo de 2014 e os Jogos Olímpicos de 2016.

Leonardo Tristão revelou planos para o escritório brasileiro em 2014. FOTO: Robson Fernandes/Estadão (22/11/2012)

A tecnologia, que oferece em tablets e smartphones um complemento ao conteúdo exibido na TV, pode permitir que anunciantes criem propagandas complementares às exibidas na TV para a rede social e focadas em um público específico, por exemplo.

Segundo o diretor-geral da empresa no Brasil, Leonardo Tristão, o investimento na segunda tela é um dos pilares do Facebook para o Brasil em 2014, já que dos 76 milhões de usuários no País, cerca de 44 milhões utilizam a rede social por meio de dispositivos móveis enquanto assistem TV. “Isso abre um espaço em potencial por causa dos eventos esportivos que o Brasil vai sediar nos próximos anos”, diz.

O Facebook tem investido cada vez mais para se tornar uma ferramenta de conversação em tempo real e se aproximado de um mercado até então exclusivo do Twitter. Recentemente, a rede social lançou hashtags, palavras-chave e seu próprio trending topics (lista de tópicos mais importantes).

Nesta semana, lançou nos Estados Unidos um aplicativo que dá a parceiros de mídia dados em tempo real sobre o que os usuários estão dizendo sobre determinado assunto a partir de palavras-chave. Dessa forma, redes de notícias como a CNN, por exemplo, poderão mostrar conversas em tempo real no Facebook em suas coberturas de notícias, além de ter dados sobre o sexo, idade e região onde determinados assuntos são mais comentados.

No Brasil, ainda não há previsão de lançamento da ferramenta, mas Tristão diz que o sistema deve entrar em pauta em 2014. “O tempo real já acontece no Facebook e queremos dar mais visibilidades a essas conversa”, diz Tristão.

Recrutamento

Outro pilar do Facebook para 2014 é o desenvolvimento de novos talentos para atuar na empresa, que no Brasil tem um escritório focado totalmente na parte comercial. Atualmente, o Facebook tem 65 funcionários no País e 20 vagas abertas para 2013. No ano que vem, a expansão deve continuar, por isso, a empresa prepara uma espécie de programa de trainee que será lançado ainda este ano. “Queremos formar pessoas que possam passar pelas diferentes áreas da empresa e um dia chegar até os cargos mais altos”, diz Tristão.

O Facebook dá claros sinais de que a operação brasileira e da América Latina é cada vez mais importante. O Brasil é atualmente o segundo do mundo em acessos diários, atrás apenas dos Estados Unidos. Em total de usuários, porém, ainda perde para a Índia. São 76 milhões de usuários brasileiros, dos quais 47 milhões acessam a plataforma todos os dias. “Cada vez olhamos mais para o mercado e vemos que tipo de produtos e serviços podemos promover aqui e que possam liderar uma discussão global para desenvolvimento de produtos”, diz Tristão.

O vice-presidente da rede social para a América Latina, Alexandre Hohagen, diz que devido ao crescimento da rede social na América Latina, hoje com 250 milhões de usuários na região, tem passado cada vez menos tempo no Brasil e se dedicado a criar e acelerar operações fora do País.

Os negócios voltados para pequenas e microempresas são o principal foco da rede social no Brasil e devem continuar expandindo em 2014.