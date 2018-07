A Goldman Sachs investiu US$450 milhões no Facebook, que aproveitou e ainda ficou com mais US$ 50 milhões da russa Digital Sky Techonoligies. Com isso, o valor da empresa saltou: a maior rede social do mundo agora vale US$ 50 bilhões, o que talvez acione a abertura de capital da companhia, até porque a própria Goldman Sachs e seus clientes devem fazer pressão para que isso aconteça.

Agora, o site, fundado há apenas seis anos, já vale mais que o Yahoo e também que o maior site de compras do mundo, o eBay, dono de empresas como a PayPal. O gráfico do TechCrunch, abaixo, mostra que o Facebook agora só está atrás da Amazon (US$83 bilhões) e do Google (US$193 bilhões) no ranking das empresas de internet mais valiosas do mundo:

Com o investimento, Mark Zuckerberg agora acumula uma bolada de US$15 bilhões. Espera-se que o dinheiro arrecadado pelo Facebook no ano de 2010 fique em cerca de US$ 2 bilhões.