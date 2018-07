Depois de muita especulação e números desencontrados, o Facebook divulgou a quantidade aproximada oficial de usuários brasileiros presentes na rede social: seis milhões. De acordo com um levantamento da Pingdom, empresa de consultoria de internet, com esse número, o Brasil fica em décimo oitavo lugar no ranking dos países que mais usam o Facebook.

O Orkut, do Google, tem 27 milhões de usuários no País e ainda é a rede social mais popular por aqui. Mas o Facebook espera reverter o quadro em pouco tempo. E a aposta não é sem fundamentos: no ano passado, quando Mark Zuckerberg, criador e CEO Facebook, visitou o Brasil, seu site contava com apenas 1,3 milhão de brasileiros. Foi um crescimento de quase seis vezes em um ano.

Depois de bater a marca dos 500 milhões de usuários no mundo em maio, o Facebook já mira a casa do bilhão e aposta nos países que ainda não foram dominados por Mark Zuckerberg, como Rússia, Turquia, Indonésia e Brasil, que é o país com maior adoção de redes sociais – 86% dos brasileiros conectados entram em sites desse tipo, de acordo com levantamente do instituto Ibope Nielsen.

Responsável pela expansão internacional do Facebook, o espanhol Javier Olivan (foto) esteve no Brasil e anunciou que a rede social deve lançar, nas próximas semanas, ferramentas que prometem deixar o site mais atraente para os usuários brasileiros, que o julgam muito complicado. Segundo ele, características da internet daqui, como o acesso via lan houses e por meio de celular, será levado em conta nas mudanças.

NOTAS

EM SEU LUGAR

Rede lança serviço de geolocalização

O esperado serviço de geolocalização do Facebook finalmente foi lançado. O Places, ainda disponível apenas nos EUA, funcionará nos moldes do Foursquare, permitindo que os usuários façam check-in nos lugares via celular. Os serviços são tão parecido que o logo do Facebook Places traz um quarteirão exatamente igual ao do concorrente Foursquare. Provocação?

CENTRALIZAÇÃO

MSN se integra com o chat do Facebook

A nova versão do Windows Live Messenger vai se integrar com

o serviço de bate-papo do Facebook. Segundo a Microsoft, o novo MSN também vai agregar atualizações feitas em diversas redes sociais e deve se tornar uma central de diferentes serviços. Pelo menos metade dos 300 milhões de usuários do Messenger possui conta na maior rede social do mundo.

VÍDEO AO VIVO

Site lança seu canal de streaming

O canal Facebook Live foi pensado para transmitir ao vivo reuniões e lançamentos oficiais. É possível acompanhar os comentários e ver suas atualizações enquanto assiste ao vídeo. Na mesma linha, a startup israelense Rounds lançou uma plataforma em que os usuários podem conversar por vídeo em tempo real enquanto interagem pelas várias funções sociais do site.

—-

Leia mais:

• Edição do ‘Link’ de 23/08/2010