Mudança na exibição de e-mails deixou confuso quem sincroniza a agenda de contatos do celular com a rede social

SÃO PAULO – A alteração do endereço de e-mail dos usuários do Facebook para @facebook.com parece ainda causar problemas. Além de constragedor para a rede social, que fez a mudança na semana passada sem anúncio formal, o novo e-mail está deixando os donos de smartphones confusos, especialmente aqueles cuja agenda de contatos é sincronizada com o site.

Depoimentos de usuários incomodados circularam a web nos últimos dias. “Agora eu tenho uma agenda de contatos cheia de endereços de e-mails falsos onde antes estavam os corretos”, diz um deles. “Hoje, um colega de trabalho descobriu que os meus dados foram silenciosamente atualizados de modo a sobrescrever meu e-mail profissional. Ele descobriu isso só depois de mandar e-mails de trabalho para o endereço errado”, conta outro.

Outro problema reportado por usuários é o não-recebimento dos e-mails. Teoricamente, o e-mail enviado para um endereço terminado em @facebook.com vai diretamente para a caixa de mensagens do Facebook, assim como funciona com qualquer mensagem enviada dentro do site. Mas alguns dizem não estar recebendo nada. Um hipótese para o aparente desaparecimento de algumas mensagens é que elas estejam na aba Outras, que aparece à esquerda do menu da página inicial, abaixo de Mensagens.

Segundo o site de tecnologia CNET, a alteração automática dos contatos da agenda, sem notificação, ocorre na plataforma iOS6, última versão do sistema operacional móvel da Apple. Mas também há usuários de Android que passaram pelo mesmo problema.

Se você não gostou da mudança nem da ideia de ter como e-mail principal um endereço do Facebook, veja o passo a passo para alterar suas configurações:

1- Acesse seu perfil e procure a caixa Informações de contato

2- Clique em Editar

3- Na janela aberta, altere a opção de exibição de e-mail

4- O e-mail de sua preferência deve ficar marcado com a opção Destacada na linha do tempo. O e-mail que você deseja esconder deve ser marcado com Ocultada da linha do tempo.

5- Depois da mudança, não esqueça de apertar o botão Salvar.