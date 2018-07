FOTO: Reuters FOTO: Reuters

SÃO PAULO – Os resultados do quarto trimestre anunciados ontem pelo Facebook ficaram acima das expectativas do mercado. A rede social registrou faturamento de US$ 3,85 bilhões e lucro de US$ 701 milhões, com anúncios nas versões para mobile de suas plataformas perfazendo 69% da receita publicitária, que alcançou US$ 3,59 bilhões – um aumento de 53% em relação ao mesmo período do ano passado. Com isso, a publicidade passa a ser responsável por 93% do faturamento da companhia.

No ano passado, pela primeira vez, o Facebook ultrapassou a marca de US$ 10 bilhões em receita líquida, atingindo a cifra de US$ 12,47 bilhões – um crescimento de 58% na comparação anual.

No anúncio, realizado em sua sede em Menlo Park, no Vale do Silício, a empresa divulgou também aumento no número de usuários. Em dezembro, seu site registrou uma média diária de 890 milhões de usuários ativos, sendo que desse total uma grande maioria realiza o acesso por meio de dispositivos móveis: 745 milhões. Em todo o mês de dezembro, a empresa registrou um total de 1,39 bilhão de usuários ativos, sendo que 1,19 bilhão acessaram a rede social por meio de tablets ou celulares, o equivalente a 86%.

O crescimento em número de usuários vem principalmente de fora dos EUA, Europa e Canadá. De acordo com a empresa, a região da Ásia-Pacífico acrescentou 11 milhões de usuários ativos diários, enquanto o resto do mundo contribuiu com outros 7 milhões.

Ainda assim, os EUA e o Canadá foram responsáveis pela maior parte da receita da empresa, com US$ 1,86 bilhões. Já a Ásia adicionou US$ 554 milhões ao bolo. A empresa divulgou também quanto cada usuário gera de receita, de acordo com a região. Nos EUA e Canadá, cada pessoa que usa a plataforma rende US$ 8,25; na Europa, US$ 3,22; na Ásia, US$ 1,21; e no resto do mundo, US$ 0.92 centavos.

Repetindo uma queixa da Apple quando apresentou na terça-feira seus resultados, o Facebook disse que o dólar forte impediu seus números de serem ainda melhores. Segundo a empresa, sua receita total teria crescido 53% em vez dos 49% registrados.

Anúncios

A plataforma continuamente apresenta novas ferramentas e soluções para que anunciantes ampliem o alcance de suas campanhas na rede social. Nesta semana, por exemplo, a empresa expandiu seu “conversion lift”, para ajudar a avaliar o impacto de anúncios em seus usuários. No fim de setembro, a empresa lançou a plataforma Atlas, que permite a anunciantes dirigir suas mensagens publicitárias às pessoas quando se encontram em outras páginas de internet que não sejam a da rede social. A ferramenta é uma versão redesenhada da plataforma Atlas Advertiser Suíte que o Facebook comprou da Microsoft em 2013.

Os custos e despesas da empresa aumentam consideravelmente, como o próprio Facebook já tinha avisado. Eles totalizaram US$ 2,72 bilhões, um aumento de 87% em relação ao ano anterior.