Primeira edição no País da conferência que discute projetos que não deram certo acontecerá em Porto Alegre no dia 19 de maio

SÃO PAULO – A conferência que aposta que é importante aprender com os próprios erros teve sua primeira edição brasileira confirmada. A FailCon Brasil vai ser realizada em em Porto Alegre, no dia 19 de maio, um sábado.

O evento, que é pago, é voltado para criadores de startups, investidores e gestores e vai contar com palestras em que empreendedores vão compartilhar com o público casos em que uma estratégia adotada por eles falhou e como eles aproveitaram a situação para aprender novas lições. Também vão ser discutidos projetos e startups que não deram certo — e as razões do fracasso.

Entre os convidados confirmados estão Jonny Ken (criador do encurtador de links Migre.me), Fernando Tornaim (sócio-diretor do Kzuka, empresa de comunicação direcionada ao público jovem ), Manoel Pimentel (diretor-executivo do Instituto de Coaching Aplicado a TI) e Paula Quintas (diretora do observatório de tendências Catalejo).

Originalmente idealizado por Cass Phillipps e Diane Loviglio nos Estados Unidos em 2009, a FailCon foi organizada no Brasil por iniciativa dos empresários porto-alegrenses Rafael Chanin, da Ionatec, e Flávio Steffens, da Woompa.

Serviço

O que: FailCon Brasil

Local: ”Espaço Nós Coworking”, Shopping Total, em Porto Alegre

Data: 19 de maio

Horário: 9h às 17h

Ingressos: R$ 100 (vendas antecipadas até 5 de maio), R$110 (tarifa normal), R$ 120 (no dia do evento).

Site oficial do evento no Brasil: http://www.brazil.thefailcon.com