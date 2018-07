??? Pesquisa encomendada por associação de operadoras afirma que preço médio das ligações caiu de R$ 0,39 para R$ 0,22 de 2009 para 2011

Mais em conta.Brasileiros fazem em média 110 minutos de chamadas de celular por mês. FOTO: PAULO LIEBERT/AE – 14/10/2010

Karla Mendes

BRASÍLIA – Falar pelo celular ficou 44% mais barato nos últimos dois anos. Como consequência, o tempo que o usuário fala pelo telefone aumentou 42%. É o que mostram os dados da consultoria Teleco, divulgados pelo Telebrasil, que representa as operadoras.

De acordo com o levantamento da Teleco, o preço médio do minuto da telefonia móvel, com impostos, caiu de R$ 0,39 no fim do primeiro trimestre de 2009 para R$ 0,22 em março de 2011. No mesmo período, o índice que mede o tempo médio mensal de uso do celular subiu de 77 minutos para 110 minutos.

Para o Telebrasil, esse cenário é fruto, principalmente, do regime de competição entre as prestadoras dos serviços, que alcançaram um total de 212 milhões de usuários em abril deste ano, o que representa um crescimento de 38% nos últimos dois anos.

A entidade destacou também a expansão da cobertura dos serviços em municípios que concentram 99,6% da população brasileira. Em 36% dos municípios, entre eles os mais populosos, os serviços são prestados por quatro ou cinco operadoras, segundo o Telebrasil. Esse índice sobe para 46% das cidades brasileiras quando é considerada a presença de três ou mais operadoras prestando os serviços.

Custo. O setor de telecomunicações também tem tido preços reajustados abaixo dos índices oficiais de inflação como o IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo). Segundo o Telebrasil, nos últimos 12 meses, enquanto o IPCA 15 cheio subiu 6,51%, o grupo de telecomunicações — incluindo tarifas de telefonia, internet e TV paga — registrou um índice três vezes menor, de 1,76%, de junho de 2010 a maio de 2011. O IPCA 15 é divulgado a cada 15 dias e é uma prévia do IPCA, o indicador oficial da inflação no País.

/ AGÊNCIA ESTADO