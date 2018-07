SÃO PAULO – Usuários do WhatsApp no sistema Android podem estar com a privacidade de suas conversas comprometida por causa de uma falha de segurança do aplicativo. É o que diz um consultor de segurança digital que publicou em um fórum de hackers detalhes de uma falha e um tutorial sobre como roubar conversas no aplicativo.

Segundo Bas Bosschert, diretor técnico da empresa holandesa Double Think, o problema permitiria a outros aplicativos acessar livremente o histórico de mensagens dos usuários do sistema operacional Android. Isso aconteceria porque a base de dados do WhatsApp é salva em um cartão SD, que pode ser lida por qualquer aplicativo para Android se o usuário autorizar o acesso do aplicativo ao cartão. Como a maioria das pessoas dão todo tipo de permissão a um aplicativo, ficam com seu histórico de conversas vulnerável.

Embora o WhatsApp use sistema de encriptação, o especialista diz que o acesso ao teor das mensagens é fácil de ser obtido por meio de um aplicativo que tenha o objetivo de fazer o backup das conversas. Como o WhatsApp usaria a mesma criptografia em todos os casos, quando o mais seguro seria criar novas chaves de encriptação para cada usuário, hackers conseguiriam acesso às conversas com mais facilidade.

O WhatsApp respondeu o pedido de esclarecimento do Link, por meio da sua assessoria de imprensa, na noite de quarta-feira, 12. A empresa diz estar ciente da “falha de segurança”, diz que o relatório não descreveu a questão de forma “precisa” e foi “exagerado”. “Em circunstâncias normais, os dados armazenados no cartão SD não ficam expostos. No entanto, se o dono de um aparelho baixar um malware ou vírus, seu telefone ficará em risco”, diz a nota. “Como sempre, recomendamos que os usuários do WhatsApp mantenham seus sistemas operacionais atualizados para garantir que tenham as mais recentes atualizações de segurança e os encorajamos a baixar aplicativos apenas de fontes confiáveis.”

Segundo a empresa, a versão mais recente do WhatsApp disponível no Google Play está atualizada para proteger os usuários de aplicativos maliciosos.

(Nota atualizada às 23h33 para acréscimo do posicionamento oficial do WhatsApp)