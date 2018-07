Hackers aproveitaram brecha de segurança em anúncios para utilizar PCs invadidos para ‘minerar’ moeda virtual

SÃO PAULO – No último final de semana, as páginas iniciais do Yahoo foram afetadas por uma invasão que modificou os anúncios dos sites e inseriram malware neles, colocando em risco aproximadamente 2 milhões de usuários.

Nesta sexta-feira, 10, veio à tona de que muitos dos computadores invadidos foram utilizados pelos hackers para ‘minerar’ bitcoins – nome que se dá ao processo de criação da moeda virtual. A informação foi publicada pelo Guardian.

De acordo com a empresa, o malware se aproveitou de falhas no sistema Java do Yahoo e infectou 27 mil computadores por hora durante os quatro dias em que esteve ativo no site.

Entre os problemas possivelmente causados pelos anúncios maliciosos, estão roubo de dados bancários, controle do navegador do usuário para clicar em determinados anúncios ou incluir o computador em um servidor utilizado para diferentes propósitos – como o de minar bitcoins.