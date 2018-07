Empresa revelou problema em mensagem enviada aos clientes

BOSTON – A produtora de software antivírus McAfee alertou que um defeito em um de seus produtos poderia tornar os computadores usuários vulneráveis a ataques em que hackers utilizam suas máquinas para distribuir spam.

A companhia, subsidiária da fabricante de chips Intel, revelou o problema em uma mensagem aos clientes divulgada na quarta, 18, em seu site.

Ian Bain, porta-voz da Microsoft, informou que ao menos um cliente foi vítima desse tipo de ataque, que explora uma falha em um serviço da empresa conhecido como McAfee SaaS for Total Protection.

O serviço disponível via Web protege os usuários contra vírus ocultos em emails e sites. Bain disse que o defeito era parte da porção do software que os clientes da McAfee precisam instalar em suas máquinas para que possam utilizar o serviço.

Embora o defeito possa ter permitido o uso das máquinas de clientes do McAfee SaaS for Total Protection para enviar spam, o problema não permite acesso a dados armazenados nos computadores, disse Bain.

Ele informou que os engenheiros da empresa estavam trabalhando para corrigir o defeito, e que deveriam resolver o problema até esta quinta-feira.

Em abril de 2010, um defeito em uma atualização regular do software antivírus McAfee identificava erroneamente uma parte do código do popular sistema operacional Windows XP como vírus, o que provocou paralisação nos computadores de muitos de seus clientes, entre os quais mais de 100 grandes empresas.

