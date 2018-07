Supostas fotos pessoais do fundador do Facebook foram divulgadas por usuários que descobriram falha de privacidade

SÃO PAULO – Participantes do fórum online Body Building descobriram uma falha de segurança no Facebook que lhes permitiu acessar fotos de usuários de quem não eram amigos na rede e que foram marcadas como privadas.

Segundo eles, ao entrar na página de perfil de uma pessoa (que não seja seu amigo) e reportar a imagem de perfil dessa pessoa como sendo imprópria pois contém nudez ou pornografia, o Facebook pede ajuda para encontrar outras fotos com conteúdo impróprio que poderiam ser incluídas no mesmo relatório e exibe outras fotos para o usuário escolher. Entre elas, fotos marcadas como privadas, que seriam visíveis apenas para os amigos da pessoa em questão.

Para chamar a atenção para a falha no sistema de privacidade, os membros do fórum aplicaram o “truque” na página pessoal de Mark Zuckerberg e publicaram diversas fotos do criador do Facebook na internet.

Algumas delas são públicas e podem ser vistas no próprio perfil do empresário. Outras já foram exibidas por ele em eventos da rede social, durante o anúncio de novidades para o site, quando usou seu perfil como exemplo. Outras imagens possivelmente estavam marcadas como privadas e conseguiram ser vistas graças à falha.

O Facebook diz que está ciente do problema e está trabalhando para corrigi-lo o mais breve possível.