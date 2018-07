Interrupção prejudica usuários da América Latina, EUA e Canadá; causas ainda não estão claras

Uma interrupção em um dos centros de informática da Amazon atingiu usuários do serviço de streaming de vídeos Netflix na véspera de Natal e só foi totalmente resolvida nesta terça-feira, afirmou um porta-voz da empresa de aluguel de filmes.

A falha atingiu assinantes do Netflix em todo o Canadá, América Latina e Estados Unidos e afetou vários dispositivos que permitem aos usuários baixarem filmes e programas de TV, informou o porta-voz do Netflix Joris Evers.

Esses tipos de dispositivos vão desde consoles de jogos como Nintendo Wii e PlayStation 3 até reprodutores de Blu-ray.

Evers disse que o problema foi resultado de uma falha no centro de computação em nuvem Amazon Web Services em Virgínia, e começou por volta das 18h30 (horário de Brasília) na segunda-feira. O sistema foi totalmente restaurado na manhã desta terça-feira, apesar de o streaming estar disponível para a maioria dos usuários já na noite da segunda-feira.

“Estamos investigando exatamente o que aconteceu e como poderia ter sido evitado”, disse o porta-voz.

“Estamos felizes de que as pessoas que abriram seus presentes com Netflix ou dispositivos que suportam o Netflix possam assistir aos programas de TV e filmes e pedimos desculpas por qualquer inconveniente causado na noite passada”, acrescentou.

A Amazon Web Services não estava imediatamente disponível para comentar o assunto. Evers não deu mais informações sobre os contratos da empresa com a Amazon.

