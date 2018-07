REPRODUÇÃO/MEDIUM

Um eletricista egípcio acaba de se tornar uma celebridade na internet. E o melhor: ele nem tem ideia de como isso está acontecendo. Conhecido como sr. Saber, o egípcio foi alçado ao mundo das celebridades na web por causa de uma falha nas pesquisas do Google, que deixam o perfil dele no Google+ no topo dos resultados. Basta pesquisar “Google” no buscador egípcio e lá está o perfil do eletricista.

O mais curioso disso tudo é que nada faz sentido. A empresa de Saber — que possui destaque no perfil do Google+ — não tem relação alguma com a gigante da tecnologia. Afinal, lá só contém algumas fotos de eletrônicos consertados, como ar-condicionados. E o eletricista também não sabe o que está acontecendo. Eyad Nour, desenvolvedor egípcio, foi a pessoa que descobriu a falha. Ele conversou com Saber e o resultado é este diálogo abaixo, postado no Medium:

- Olá, é o Sr. Saber?

- Sim, quem fala?

- Meu nome é Eyad Nour. Eu trabalho com marketing digital e percebi que você está em primeiro lugar no ranking do Google. Você sabia?

- Sim, muita gente me liga e diz que o Google fez uma página sobre mim.

- Não, eu falo do buscador do Google. Quando as pessoas procuram pela palavra “Google” você aparece em primeiro lugar. Você sabia disso?

- Não. Eu sei apenas que as pessoas me ligam e dizem que viram “meu Google”

- Você nunca fez nada para promover sua página?

- Que página?

Algumas explicações já estão sendo buscadas, mas nada concreto. Um funcionário do Google disse que foi erro de algoritmo, já consertado pela empresa. Outras hipóteses, como a URL da página no Google+ ser propícia ao erro nas pesquisas, também estão sendo traçadas.

O eletricista, porém, diz estar satisfeito. Ainda no post do Medium, Nour acrescentou uma entrevista com Saber após a fama, onde ele diz que está feliz com o sucesso. E contou ainda que está recebendo propostas de várias empresas para vender seu perfil na rede social.