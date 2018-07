Problemas na rede afetaram os estados do do Paraná, Santa Catarina e RS, que ficaram sem internet

RIO DE JANEIRO – A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) informou que ocorreram problemas em redes de fibras ópticas que resultaram na interrupção dos serviços de longa distância, telefonia móvel pré-paga e internet nos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul nesta quarta-feira, 25.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook e no Google+

A interrupção da rede teve início às 13h e foi normalizada às 16h30.

“Os eventos ocorreram devido a rompimentos em cabos de fibras ópticas e prejudicaram usuários da Vivo/Telefônica, GVT/Geodex, Tim, Intelig, Oi, Eletronet, Global Crossing/Level 3, Claro, Embratel e Net”, afirmou a agência reguladora.

Segundo a agência, o principal problema foi o rompimento de fibras no quilômetro 66 da BR-116, no Paraná, entre Quatro Barras e Campina Grande do Sul.

“Foram abertos procedimentos administrativos em face das prestadoras, com vistas à apuração dos fatos e das responsabilidades de cada agente, com vistas à aplicação das sanções cabíveis”, informou a Anatel.

Os usuários prejudicados serão ressarcidos pelo tempo em que foram privados dos serviços.

/REUTERS