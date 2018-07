AFP

Um grupo de especialistas em segurança da informação divulgou um artigo no qual detalha diversas falhas de proteção em produtos da Apple. Ao longo de 12 páginas, os autores revelam como conseguiram roubar senhas de e-mail e senhas bancárias de iPhones, iPads e Macbooks. Os sistemas operacionais afetados foram o iOS e o OS X.

Segundo os pesquisadores das universidades de Indiana, Pequim e do Instituto de tecnologia da Geórgia, a maneira como os aplicativos da Apple se comunicam permitiu que o grupo instalasse em um ambiente controlado um vírus disfarçado de aplicativo (malware) na loja virtual da empresa. Quando era feito o download, quase 90% dos demais aplicativos tinham suas informações roubadas sem que nenhuma ameaça fosse detectada.

“A consequência desses ataques é séria e incluiu o vazamento de senhas e todos os tipos de dados confidenciais”, diz o documento.

O grupo liderado por Luyi Xing, da Universidade de Indiana, afirmou que a Apple foi notificada por eles dos erros em outubro do ano passado. Na ocasião, a empresa pediu seis meses para responder. Até o lançamento do artigo, no final de maio, o grupo não tinha recebido nenhum retorno.

A descoberta dessas falhas repercutiu em grandes veículos da imprensa americana nessa quarta-feira (17). O Business Insider afirmou que as consequências podem ser “enormes, já que há pouca literatura sobre falhas nos sistemas da Apple, e essa descoberta mostra que com certeza buracos gigantes existem”. Além disso, o site ainda ressaltou que não há como saber se algum desses métodos de roubo já foi usado por hackers.

“Nós destruímos completamente o serviço de armazenamento de senhas e outras credenciais de aplicativos “, disse Luyi Xing ao site The Register.