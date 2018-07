Farm Heroes Saga segue a mesma receita de sucesso de Candy Crush. Farm Heroes Saga segue a mesma receita de sucesso de Candy Crush. FOTO: Reprodução

MADRI – O jogo de estratégia com frutas e verduras Farm Heroes Saga, da companhia sueca King, alcançou a marca de 20 milhões de usuários ativos por dia após o lançamento de sua versão para dispositivos móveis em janeiro passado.

O game, tido como o segundo mais popular do estúdio sueco, ficando atrás somente do popular Candy Crush, está presente em 200 países e supera as 180 milhões de partidas jogadas por dia, o que supõe mais de 500 milhões de minutos jogados diariamente, como disse nesta quarta-feira o diretor de negócio da King na Espanha, Jan Wedekind.

Em Farm Heroes Saga, que possui uma dinâmica muito similar à do Candy Crush, o jogador tem que agrupar frutas e verduras situadas em diferentes caixas em grupos de três para conseguir “uma boa colheita de pontos” e evitar que o guaxinim, “um típico vilão dos games dos anos 80″, destroce os campos de morangos, cenouras e cebolas.

Disponível para Android e iOS, Farm Heroes Saga encontra-se no ranking dos cinco jogos mais baixados em ambas as plataformas.

Segundo Wedekind, o êxito deste novo título, que aumentou seus jogadores diários de 8 para 20 milhões após saltar do Facebook aos móveis, está por trás do fato de “oferecer uma experiência relaxante e sem estresse, como desfrutar do campo, algo amável e com encantamento”.

“Se quero relaxar jogando, não quero passar duas horas primeiro aprendendo como. Buscamos mecânicas simples, que se aprenda a jogar em dez segundos. Se alguém desiste do jogo porque é complicado, nós falhamos”, assinalou o diretor da companhia.

Segundo um estudo realizado pela empresa, 65,4% dos entrevistados acredita que a vida na cidade é muito estressante e 93,7% acha que deveria ter mais jardins comunitários, parques e fazendas urbanas nas cidades.

“Encorajamos os jogadores de Farm Heroes a se transformar em verdadeiros heróis da fazenda, já que cultivar plantas e entrar em contato com a natureza é útil para reduzir o estresse cotidiano”, concluiu Wedekind.

/EFE