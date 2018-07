A Zynga, produtora de games como Farmville e Mafia Wars, só é o que é graças à popularidade global do Facebook. Mas, agora, não depende apenas da maior rede social do mundo para ganhar dinheiro. Depois de brigar com os executivos do site por acharem que eles investiam pouco na infraestrutura para games, a Zynga acabou entrando em acordo com a turma de Mark Zuckerberg, mas agora tenta diversificar seus negócios.

Nesta quarta-feira, anunciou uma parceria com o Yahoo, o terceiro site mais acessado dos EUA segundo o Alexa, atrás apenas do Google e do próprio Facebook. Agora, games como Farmville e Mafia Wars estarão espalhados por toda a rede do portal, incluindo updates na homepage e no serviço de e-mail.

“Com mais de 35 milhões de usuários únicos jogando nossos games todos os dias, os jogos sociais estão se tornando rapidamente um dos líderes em entretenimento, ultrapassando até os programas de TV”, disse Mark Pincus, CEO da Zynga, ao dar a notícia. Com o Yahoo, seus games estarão expostos a mais 600 milhões de internautas.

Além disso, a Zynga quer sair da internet e faturar, também, no mundo real. É isso que mostra outra aliança feita nesta semana, dessa vez com a rede de lojas de conveniência norte-americana 7-Eleven. O acordo fará que certos produtos comprados no mercado se convertam em prêmios nos jogos. A promoção funcionará nos EUA e no Canadá e valerá para jogadores do Farmville, Mafia Wars e YoVille, jogo que a companhia acaba de lançar.

A expansão da Zynga (que já vale US$ 4 bilhões) mostra o poder que o mercado de games sociais ganhou nos últimos anos. Se os lucros dos videogames tradicionais e dos consoles não param de cair, o faturamento dos jogos em redes sociais foi de US$ 336 milhões em 2009 para US$ 2,1 bilhões em 2012, segundo estimativas.