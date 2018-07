O Farmville é um fenômeno. Hoje, há 40 milhões de fazendas na simulação virtual – 20 vezes o número de fazendas em todos os EUA. Em seis meses, o jogo online criado pela Zynga para Facebook alcançou a marca de 63 milhões de usuários.

O game é gratuito. Porém, o blogueiro Michael Arrington, fundador do Techcrunch, acusa a Zynga de estar monetizando e incentivando jovens – e crianças – a gastarem dinheiro real para conseguir o Farm Cash, dinheiro virtual que faz com que os usuários progridam mais rápido na simulação.

Segundo o Guardian, quem estiver desesperado para adquirir sementes, vacas, ovelhas e tratores pode comprar a moeda virtual com dinheiro de verdade apenas com um clique. A transação inversa, porém, não pode ser feita: o Farm Cash nunca será trocado por dinheiro de verdade.

A compra é feita com cartões de crédito ou contrato com as operadoras de telefonia. Os jovens que não possuem seu próprio cartão acabam optando por esse tipo de compra, ou caem em ofertas de anunciantes como o Boku, que possibilitam compras fáceis pelo celular.

O Facebook, em sua defesa, alega que crianças abaixo de 13 anos não são permitidas na rede social. A Zynga não comentou as acusações, mas o fundador da empresa, Mark Pincus, disse que concorda com as críticas no que diz respeito às ofertas de terceiros.