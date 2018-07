Clipe faz paródia do vídeo ‘Subterranean Homesick Blues’, lançado por Dylan em 1967

SÃO PAULO – Uma promoção realizada no site oficial de Bob Dylan pedia que os fãs fizessem, com o aplicativo Instagram, imagens com cartazes contendo trechos da letra do novo single do compositor, a faixa “Duquesne Whistle“. As fotos enviadas se transformaram em um lyric video lançado nesta quarta-feira, 24.

O vídeo remete ao clássico clipe “Subterranean Homesick Blues”, produzido para a introdução do documentário Don’t Look Back de D. A. Pennebaker, no qual Dylan aparece com trechos da letra em cartazes que vai jogando fora durante a música.

Veja as fotos que participaram da promoção.

Assista ao clipe de Duquesne Whistle: