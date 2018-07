Empresa de pesquisas acredita que modelo 4S verá sua participação cair por alguns trimestres

SÃO PAULO – A Apple, que se tornou a maior vendedora de smartphones do mundo no quarto trimestre, verá a participação de mercado do seu iPhone cair por alguns trimestres à medida que o ímpeto de seu modelo 4S perde força, disse a empresa de pesquisas Gartner nesta quarta-feira, 15.

A companhia norte-americana viu as vendas do iPhone mais do que dobrarem no último trimestre, quando abocanhou uma fatia de 24% do mercado de smartphones, ajudada pelo hiato de 15 meses antes do lançamento do 4S, o que criou muita expectativa.

A Gartner disse que o forte desempenho da Apple continuará no primeiro trimestre de 2012, à medida que a disponibilidade do mais recente aparelho se amplia. Mas sem o benefício de compras adiadas, as vendas cairiam ante o trimestre anterior, segundo a empresa de pesquisas.

Em contraste com o explosivo trimestre da Apple, a ex-líder do mercado de smartphones Nokia viu sua participação do mercado cair para 12%, ante 30% há apenas um ano.

A Gartner também disse que o crescimento do mercado de celulares desaceleraria neste ano, por conta da menor demanda em meio ao enfraquecimento da economia em algumas regiões.

A Gartner afirmou ter visto o crescimento do volume de vendas de aparelhos celulares desacelerando de 11% para 7% em 2012, enquanto o avanço do mercado de smartphones cairia de 58% para 39%.

