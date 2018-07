Preço, design, potência do hardware, número de megapixels da câmera. São muitos os fatores que influenciam a compra de um celular. Mas é questão de tempo para que isso se torne um detalhe – e mais importante será saber quais aplicativos são compatíveis com o aparelho a ser adquirido.

Programas feitos para serem rodados no sistema operacional do celular, os aplicativos não fazem parte da realidade da maioria das pessoas que usam celular, mas isso deve mudar em breve. Eles são consequência da transformação do telefone móvel em computador portátil.

E, junto da ascensão desses programas, entra em cena um novo personagem: o desenvolvedor de aplicativos. Profissão que nem sequer existia há cinco anos, ela surge agora como filão de mercado – e mesmo que o Brasil tenha 350 mil pessoas usando iPhone, e o Android ainda esteja se estabelecendo no País, há uma tendência clara. E esse mercado ainda começa a dar seus primeiros passos.

Por aqui, o que tem se sobressaído é o desenvolvimento de aplicativos para grandes marcas e empresas. Mas se esse movimento faz que o mercado exista no País, ele também empobrece a criatividade da produção, já que esses profissionais trabalham não em projetos próprios, mas sim no de terceiros.

“A base de iPhones está crescendo a cada dia, e com isso o número de downloads também”, explica Breno Masi, sócio-fundador da Finger Tips, que desenvolve esse tipo de programa. “Mas ainda não é o suficiente para manter toda uma estrutura de empresa, o investimento inicial é muito alto.”

Masi explica porque o trabalho para marcas, foco de sua empresa, é tão atraente. “É um marketing que a empresa não impõe. O nosso aplicativo do Brasileirão tem a marca da Petrobrás e a média de uso dele por quem o baixou é de 15 minutos diários. São 15 minutos que, por vontade própria, a pessoa vai ter contato com a empresa. Isso é muito forte.”

Paulo Câmara, diretor de mobilidade da Ci&T, que também produz aplicativos, vê uma mina de ouro nessa relação entre clientes e marcas via aplicativos. A empresa presta serviços de tecnologia da informação, mas, desde o final do ano passado, resolveu entrar nesse mercado emergente, com investimento inicial de R$ 3 milhões: “Queremos desenvolver para marcas, pois elas sabem que dessa forma vão conversar diretamente com o público A e B”, conta Câmara.

Outra opção é apostar na publicidade. Foi o que fez o site Apontador. “Procuramos fazer aplicativos úteis e que sejam muito baixados e ganhamos vinculando publicidade a eles”, explica Rafael Siqueira, diretor da empresa. O carro-chefe é o Apontador Trânsito, que informa em tempo real como está o tráfego na cidade e já teve 90 mil downloads. “O Apontador Trânsito ganha ao expor a publicidade e se aperfeiçoa ao conseguir informações do usuários ”, explica Siqueira.

Já a Uplay, empresa que produz conteúdo para celulares desde 2006, aposta na quantidade como diferencial e se associou a operadoras para isso. “Investimos muito em fazer aplicativos para as lojas das operadoras de telefonia. Assim nosso mercado se expande muito”, afirma Adriano Rayol, diretor e fundador da empresa. Em 2009, a empresa gerou um volume de 3 milhões de downloads, e uma receita de R$ 12 milhões, valor que corresponde a pouco mais de 0,1% dos US$ 4,2 bilhões movimentados na loja da Apple com as vendas de aplicativos para o iPhone.

Se no geral os desenvolvedores ainda dependem de trabalhar para marcas e de publicidade, já existem algumas exceções. É o caso de Renato Pessanha, analista de sistemas que mora em Sorocaba, interior de São Paulo, e que nas horas vagas desenvolve aplicativos para iPhone. Dos mais de 240 mil programas disponíveis na App Store, 30 são de Renato. Um deles, o Forca, é pago e ficou entre os mais baixados no Brasil, México e Itália, atingindo boa colocação até mesmo nos Estados Unidos.

“Demorei quatro ou cinco dias para fazer o Forca e o lancei há um ano e oito meses e ele ainda está entre os 30 mais vendidos do País. Ganho mais dinheiro com a venda de aplicativos do que com meu emprego”, conta o desenvolvedor. O que falta então para transformar o hobby em profissão? “Na verdade, nada. Mas tenho medo que esse mercado mude completamente, por isso não confio”, explica.

Todos concordam num ponto: o Brasil ainda não é um mercado certeiro devido à instabilidade e lentidão da internet móvel e ao alto preço dos aparelhos. “Com um 3G decente e preços de smartphones compatíveis com os lá de fora, esse mercado vai explodir”, prevê, confiante, Masi, da Finger Tips. “É como no início da internet: todos sabiam que era importante ter um site, mesmo sem saber o porquê. Em um futuro breve, todos terão de estar presentes nos smartphones por meio de aplicativos, desde o maior banco do País até a padaria da esquina.”

Só então, programadores independentes como Pessanha poderão largar seus empregos e passar as tardes desenvolvendo seus próprios projetos – e ganhando por isso.

Aplicativos para tudo

Livros

MARVEL COMICS: Quadrinhos no iPhone

ALDIKO: Para baixar e ler livros no Android

iBOOKS: Navega pela loja de e-books da Apple

KINDLE: Amazon para Android e iPhone

Banco

BRADESCO: Realidade aumentada localiza agências

ITAÚ: Acha agências

e caixas pelo GPS

ATM HUNTER: Para iPhone, acha caixas eletrônicos Mastercard

Redes sociais

SKYPE: Recebe chamadas via VoIP

FACEBOOK: Gratuito

para clientes da Tim

FOURSQUARE: Geolocalização no Android e no iPhone

Música

MIDOMI: Busca músicas

por reconhecimento

de áudio e voz

GROOVESHARK: Cria biblioteca e playlists

iORGEL: Uma caixinha

de música dentro do

iPhone, gratuito

Mapas

GOOGLE MAPS: Traça rotas e mostra linhas de transporte público

APONTADOR: Informações atualizadas a cada 15 minutos

TOMTOM: Sistema de GPS gratuito

TV

JUSTIN.TV : Vídeos em streaming ao vivo, grátis

NET.TV : Programação ao vivo dos diversos canais da rede, gratuito

BBC WORLD NEWS LIVE : Notícias no

iPhone, US$ 3,99

Games

THE SIMS 3: Crie e cuide de seu avatar, gratuito para iPhone e Android

JEWELS: Gratuito para Android, é um misto de tetris com quebra-cabeça

MEGA JUMP: Arremesso de sapo

no iPhone

Metereologia

WEATHER CHANNEL: Previsões a cada hora para iPhone e Android

THUNDER AND LIGHTNING: Clique ao ver um raio e saiba a distância da tempestade, para iPhone