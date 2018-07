A acusada, de 32 anos, terá que desembolsar US$ 80 mil por cada uma das faixas ‘roubadas’ – já que, segundo a corte, ela cometeu uma ‘violação voluntária’ dos direitos autorais.

Não é a primeira vez, acreditem, que Thomas-Rasset vai a júri por esse “crime”. Em 2006, ela enfrentou seis gravadoras que a acusavam de baixar e distribuir mais de 1.700 canções no Kazaa. Na ocasião, recebeu uma multa de US$ 222 mil.

Não sei se é medo do rigor da lei de copyright, mas não deixa de ser curioso que a punição tenha saído no mesmo dia que uma pesquisa do Futuresource Consulting que mostra que apenas 8% dos consumidores na Grã-Bretanha, França, Alemanha e Estados Unidos admitem fazer download ilegal de vídeos da Internet.

Como nós falamos aqui há pouco tempo, os gráficos mostram que, na média, toda pessoa com acesso à internet vê pelo menos um vídeo do YouTube por dia.

Sou eu ou alguma coisa não está batendo?

