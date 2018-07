É a primeira vez que a polícia federal dos EUA fecha sites por pirataria relacionada ao mercado móvel

Aviso do FBI nos sites fechados FOTO: Reprodução

SÃO PAULO – Nesta quarta-feira, 22, o FBI anunciou que retirou do ar três sites acusados de oferecer ilegalmente aplicativos do Android, sistema operacional do Google: applanet.net, appbucket.net e snappzmarket.com (nos três consta agora o aviso da foto ao lado).

Segundo agentes do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, esta é a primeira vez em que o FBI fecha sites por pirataria relacionada ao mercado móvel.

Os sites permitiam o download gratuito de aplicativos que seriam pagos na loja virtual Google Play. Quem acessa as páginas agora vê uma mensagem informando que os domínios foram confiscados por autoridades federais.

“Combater a pirataria de conteúdo protegido por direitos autorais – incluindo aplicativos populares – é uma grande prioridade da Divisão Criminal”, disse o general Breuer em comunicado no site da instituição. ”Aplicativos se tornaram uma parte cada vez mais importante da economia e cultura criativa da nossa nação, e a Divisão Criminal está comprometida em proteger os criadores desses aplicativos e outras formas de propriedade intelectual”, disse Breuer.

Agentes do FBI afirmaram que baixaram milhares de aplicativos móveis nestes sites para verificar a violação. O governo afirmou que a operação foi realizada em parceria com agências de inteligência francesa e alemã.

“Os servidores que armazenam os aplicativos vendidos por estes mercados alternativos online foram sendo hospedado em outros países, e nossos parceiros de aplicação do direito internacional ajudaram na obtenção de evidências ou apreensão armazenados nestes servidores”, disse o Departamento de Justiça. O FBI também executou nove mandados de busca em todos os EUA, aparentemente em busca dos proprietários do site.