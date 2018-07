O FBI abriu na quinta-feira, 10, uma investigação sobre a falha de segurança em iPad vendidos pela operadora norte-americana AT&T. A brecha expôs informações pessoais dos clientes da empresa.

“O FBI está tomando conhecimento das possíveis invasões nos computadores e abriu uma investigação para resolver uma possível ameaça cibernética”, disse na quinta-feira o porta-voz do FBI, Jason Pack.

A AT&T, que tem os direitos de comercialização do iPad e do iPhone da Apple nos Estados Unidos, reconheceu a falha na segurança, mas disse que havia corrigido o defeito e que apenas endereços de e-mails dos clientes foram expostos aos intrusos. A empresa se negou a comentar sobre a investigação do FBI.

A invasão ocorreu quando um grupo que se autodenomina Goatse Security acessou ilegalmente os dados dos assinantes do iPad da AT&T, e obteve uma lista de e-mails que incluia celebridades, empresários e políticos, incluindo o prefeito de Nova York, Michael Bloomberg.

No total, se crê que foram expostas mais de 100 mil contas de e-mails.

O grupo Goatse não pôde se contato para comentar o caso.

Uma fonte da indústria de telecomunicações disse não estar surpreendida de que o FBI estava indagando a possibilidade de invasão.

“Se dados de um alto escalão são comprometidos, não é incomum receber uma chamada telefônica de funcionários do governo”, disse o executivo, que pediu para não ser identificado.

O iPad, lançado em abril, já vendeu mais de 2 milhões de unidades.