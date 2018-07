FBI prende suspeito de ter vazado X-Men Origens: Wolverine""

Depois de nove meses de investigação, agentes do FBI prenderam ontem, em Nova York, Gilberto Sanchez, 47, suspeito de ter vazado uma versão preliminar do “X-Men Origens: Wolverine” antes do lançamento do filme nos cinemas. Apesar da prisão, as investigações para encontrar quem de fato tirou a cópia do filme de dentro do estúdio continuam. E mais prisões são possíveis, de acordo com Laura Eimiler, porta-voz do FBI.

17/12/2009 | 20h40

Por Heloísa Lupinacci - O Estado de S. Paulo