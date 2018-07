??? Sequência do game traz o terror de volta aos consoles

MADRI – Se as duas primeiras partes de F.E.A.R. não deixaram claro que os jogos protagonizados por Point Man tinham algo diferente, as missões desta equipe de combate de elite voltam aos consoles nesta sexta-feira, 24, para demarcar seu território renovadas por um evoluído modo cooperativo.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

O diretor de cinema John Carpenter (O Enigma de Outro Mundo), responsável pela cinemática, e Steve Niles, criador da história em quadrinhos 30 Dias de Noite, à frente do roteiro, são as apostas da Day 1 Studios para recuperar o componente de terror que diferenciou o primeiro capítulo da saga de outros títulos do gênero.

Ambientes claustrofóbicos, cenas gore, estética escura, trilha sonora tensa e um argumento assustador fazem parte da fórmula empregada por F.E.A.R. 3 para criar uma atmosfera de medo.

No entanto, o componente aterrorizante não é o único ponto forte deste título que retoma a ação nove meses depois do final de F.E.A.R. 2, quando Point Man e seu grupo de soldados, treinados para fazer frente a qualquer ameaça paranormal, recebem a incumbência de acabar com o canibal Paxton Fettel e a poderosa e atormentada Alma Wade, irmão e mãe do protagonista.

O grande trunfo deste jogo de tiro em primeira pessoa, disponível para Xbox 360, PlayStation 3 e PC, são suas experiências multiplayer, que deliberadamente buscam se diferenciar de outros títulos do gênero, segundo informou a distribuidora Warner Bros.

Um modo de jogo no qual cada partida começa com um jogador corrompido por Alma e que deve atacar seus companheiros de esquadrão contrasta com outro mais competitivo, no qual o vencedor é quem coleta o maior número de almas. Já no modo cooperativo, os jogadores deverão colaborar para reunir provisões e se defender das hordas de inimigos.

Outra novidade é a possibilidade de escolher jogar com Point Man, herói do jogo, ou Paxton Fettel — uma decisão que afetará a jogabilidade, afinal uma coisa é portar uma, outra bem diferente é absorver almas.

/ EFE