Aplicativos e serviços pegam carona no sucesso do Instagram e criam brincadeiras derivadas das fotos estilizadas; no Cinemagram, elas ganham movimento

Montagem feita com o Cinemagram. FOTO: Tumblr/Divulgação

SÃO PAULO – Faça imagens com um celular, insira filtros para dar um tom cool e espalhe sua arte aos amigos nas redes sociais. Instagram? Não para Temo Chalasani e Nikoo Asadi, responsáveis pelo aplicativo Cinemagram. Os dois engenheiros do Canadá enxergam uma fórmula do sucesso no app e, a partir dela, criaram um projeto próprio para buscar popularidade semelhante à do “gram” original – que vem de telegrama.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook e no Google+

O Cinemagram aposta em fotos animadas como diferencial. São os chamados gifs animados. Em vez de clicar um retrato, o usuário grava um vídeo de três segundos e seleciona qual parte do enquadramento continuará se movendo na imagem, enquanto o resto se comporta feito fotografia estática. O resultado é uma foto que se move. Imagine os olhos de uma pintura que vão de um lado a outro quando uma pessoa anda pelo corredor. É assim com o Cinemagram.

Temo e Nikoo fundaram a Factyle em 2009 com a ideia de levar em frente um app que organizava links noticiosos. Mas o projeto, que se chamava Smartr, foi descartado há um mês. Isto porque sobrou pouco braço para tanto trabalho depois que eles conseguiram US$ 150 mil de um fundo de investimento e colocaram o Cinemagram no ar.

Ao Link, Temo disse que os dois estão “200%” focados no novo gram. Em um futuro próximo, a Factyle deve contratar mais funcionários e o Cinemagram terá uma versão para Android (atualmente só funciona em aparelhos da Apple). Uma versão em português deve estar disponível na próxima atualização, sem data definida para sair.

Sobre o Instagram, Temo não vê similaridades entre os aplicativos. “Acho que somos bem diferentes. Nossas redes, usuários e produtos são bem diferentes”, opina, apesar da evidente sobreposição no nome. “Nós não temos um relacionamento com o Instagram e não sabemos o que eles pensam sobre o nosso produto”, disse o cofundador Nikoo Asadi. Ele fez a explicação depois de Temo se recusar a comentar a relação entre os “grams” e sobre um possível interesse do Instagram em comprar a empresa dos canadenses.

MODA GRAM

Fixagram | Startup brasileira transforma fotos em imãs de geladeira (nove imãs custam R$ 24,99).

Stitchtagram | Os criadores fazem almofadas (foto) de 40 centímetros à mão com suas fotos estampadas (US$ 45).

Calendagram | Um app que cria um calendário com 12 fotos. O produto chega em três dias úteis (US$ 24,99).

Casetagram | Lê-se ‘case-tagram’. Permite encomendar capinhas para iPhone personalizadas com suas fotos (US$ 35).

—-

Leia mais:

• Cinemagram, o próximo grande sucesso do iOS

• Link no Papel – 16/04/2012