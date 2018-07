O Hotmail chegou ao fim. A Microsoft anunciou na quinta-feira que todas as 400 milhões de contas ativas do seu antigo serviço de e-mail foram migradas para o Outlook.com.

Segundo a empresa, mais de 150 milhões de gigabytes de dados foram transferidos para o novo sistema de e-mail, incluindo as mensagens gravadas nas caixas de entrada, compromissos marcados no calendário, pastas, contatos e arquivos anexados.

O serviço tem uma interface mais simples e leve, parecida com o design adotado no Windows 8 e no sistema para celulares Windows Phone.

Instagram agora permite marcar pessoas

Usuários do Instagram agora podem marcar outras pessoas nas imagens publicadas no aplicativo de fotografia, da mesma maneira como ocorre no Facebook.

A ferramenta foi incluída na nova versão 3.5 do Instagram, liberada na quinta-feira para aparelhos iOS (da Apple) e Android.

Google ‘reconhece’ Estado da Palestina

Os EUA ainda não reconheceram o Estado palestino, mas o Google já. Na quinta, o maior portal de buscas da internet fez uma pequena porém significativa mudança no endereço www.google.ps. Logo abaixo do logotipo da empresa, onde se via a inscrição “territórios palestinos”, em árabe, agora consta “Palestina”.

S4 no Brasil

O Samsung Galaxy S4 chega às lojas da região Sudeste e de Brasília na quarta-feira, por R$ 2.399 (versão 3G) e R$ 2.499 (versão 4G).