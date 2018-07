TCHAU, KINECT

Mais um “vestível”: a braçadeira MYO interpreta movimentos e pode ser usada para jogar games, pausar, mudar de tela e até controlar drones. Chega por US$ 149 no fim de 2013. Deve ser compatível com Mac, Windows, iOS e Android

5 TECS PARA PETS

Puppy Tweets | Um sensor na coleira detecta o que o cachorro está fazendo e

twitta em tempo real. Custa US$ 15 na Amazon

Petometer | Para iOS e Android, app calcula tempo de caminhada e traça um plano de exercícios para o cão (e o dono, é claro). Gratuito

Go-Go Dog Pals | Robô guiado por controle remoto que promete cansar até os cães mais ativos. Atinge até 35 km/h e custa US$ 230

GoDogGo Remote Fetch Machine | Uma máquina que lança bolinhas automaticamente até 12 metros de distância. Custa US$ 139

Pet Acoustics | App para iOS que funciona como uma rádio de sons agradáveis para animais. Custa US$ 1,99

Faça login com o Google+

- Como já ocorre com o Facebook, o usuário poderá se cadastrar em um site ou app com sua conta do Google+

- Ao utilizar o login de um site pelo desktop, o usuário poderá baixar o app em seu dispositivo Android com apenas um clique

- Posts sobre um aplicativo serão interativos: será possível comprar, ouvir, ver e avaliar um serviço no feed da rede social

MUNDO FILTRADO

100 milhões no Instagram

O Instagram anunciou na terça-feira que bateu a marca de 100 milhões de usuários ativos por mês. Criada pelo brasileiro Michel Krieger e por Kevin Systrom, a rede social de compartilhamento de imagens vem crescendo desde o seu lançamento, em outubro de 2010. Hoje, são 40 milhões de fotos por dia, 8,5 mil curtidas por segundo e 1 mil comentários por segundo.“Agora, mais do que nunca, as pessoas estão capturando o mundo em tempo real”, afirmou Systrom, no blog do Instagram.

