LISA, 30 ANOS

O Lisa, da Apple, primeiro computador pessoal com interface gráfica e mouse, completou 30 anos no sábado. Ele introduziu na computação ícones de tela, pastas de arquivos e uma interface gráfica, tornando o uso do computador intuitivo.

O NOVO MYSPACE

Com Justin Timberlake como garoto-propaganda, a versão remodelada do Myspace ficou disponível para todos os usuários na terça-feira. O cadastro pode ser feito reaproveitando a antiga conta ou utilizando as informações do Facebook ou Twitter. Mesmo com alguns defeitos sérios (pouca interação de mais artistas e poucas músicas em seu catálogo), além do fato de estar praticamente vazia, a rede parece uma boa alternativa para 2013, graças aos bom visual e uma proposta diferente em arte.

PING

Aaron Halfaker, chefe de um estudo na Universidade de Minnesota que constatou que a Wikipédia perde editores na língua inglesa

1. Por que caiu de 56 mil para 35 mil em 5 anos?

A principal razão foi o aumento de mecanismos de rejeição automática a partir de 2007. O ambiente ficou pouco receptivo a novos colaboradores.

2. O site ainda é relevante hoje?

É mais importante do que nunca; não apenas por que nele existe informação de qualidade, mas pelo fácil acesso, o que torna o seu valor imensurável.

PERSONAL NERD

Baixe seu históriCo de tweets

- Sua conta deve estar em inglês. Em ‘settings’, o download é a última opção na seção Account, abaixo do campo ‘país’ (country)

- Basta fazer a requisição. Em instantes o Twitter envia um e-mail com o link para download. Baixe o arquivo .zip

- O histórico vem nos formatos HTML (mais fácil de visualizar) e também CSV e JSON, divididos por mês e ano

—-

Leia mais:

• Link no papel – 21/01/13