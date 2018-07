SÃO PAULO – O Link começa 2013 mudando a cara e o nome da sua seção de curtas: agora passa a se chamar Feed. A ideia é ir além daquilo que foi notícia na semana e trazer um conteúdo diferente ao leitor – de forma rápida e direta. A seção “Banco de Ideias” abre espaço para artigos de convidados, como o publicitário Gustavo Mini, que escreveu a análise ao lado e topou publicá-la no Link. Além disso, pequenas dicas (Personal Nerd) e entrevistas curtas (o Ping) passam a fazer parte do Feed. Seja bem-vindo!

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook, no Google+ no Tumblr e no Instagram

Nas próximas semanas o Google começará a enviar protótipos do Google Glass – óculos de realidade aumentada – a desenvolvedores. O produto rodará aplicativos, acessará a internet e responderá a comandos de gesto e de voz. Espera-se que chegue ao mercado em 2014.

Sergey Brin, cofundador do Google, desfila com os óculos . FOTO: Reuters – 2/2/2012

PERSONAL NERD

Como migrar o MSN para o Skype:

• Baixe o Skype e faça login com sua conta Skype ou crie uma conta Microsoft (a do MSN Messenger já vale como uma)

• Depois de se logar, você pode escolher se quer integrar as contas do Messenger e do Skype ou não

• Se sim, os contatos aparecerão na mesma lista (Facebook, MSN e Skype), mas é possível criar filtros para visualizá-los

PING

Marcela Kashiwagi: fundadora do Cabe na Mala, startup para fazer encomendas para quem viaja ao exterior

1) Como o projeto nasceu?

Sempre que eu viajava um amigo me pedia para trazer algo. Comecei a pensar que poderia fazer disso um negócio. Começamos no dia 9 e já temos 500 usuários.

2) Vocês tiveram investimento?

Nesse começo é só capital próprio. Mas estou indo para o Vale do Silício em fevereiro buscar um investimento.

—-

Leia mais:

• Banco de ideias: Mais suave, menos rígido, mais devagar, mais fraco

• Link no papel – 14/1/2013