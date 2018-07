Fundadores do YouTube criam aplicativo para gravar, editar e compartilhar vídeos

Os fundadores do YouTube Chad Hurley e Steve Chen lançaram o aplicativo de vídeo MixBit. O programa é o mais recente concorrente do Instagram (do Facebook) e do Vine (do Twitter), aumentando a disputa das redes dedicadas a vídeos.

Além de gravar filmes curtos de até 16 segundos, o MixBit possibilita usar até 256 arquivos, entre fotos e gravações, para criar um vídeo de uma hora. O usuário pode editar, reorganizar, duplicar clipes e utilizar gravações de outros usuários para compor o vídeo.

O resultado final pode ser compartilhado não apenas com os amigos que utilizam o aplicativo, mas também em outras redes sociais, como o Facebook, Twitter e Google+.

O MixBit é gratuito e está disponível apenas para usuários do sistema iOS, do iPhone. Os fundadores afirmaram que uma versão para Android será divulgada em breve.

O lançamento do MixBit foi feito no mesmo dia em que o Instagram anunciou novos recursos para publicação de vídeos. Agora o programa permite importar filmes da biblioteca do smartphone, eliminando a necessidade de gravar diretamente do aplicativo.

JOYN

Operadora Claro lança um ‘WhatsApp’ próprio

A Claro lança hoje o aplicativo Joyn, programa que permite aos clientes da operadora trocar mensagens, fazer chamadas de vídeo e compartilhar arquivos (fotos e vídeos). O sistema é bastante semelhante a aplicativos de mensagens como WhatsApp, WeChat, Line, entre outros, que têm feito sucesso entre usuários de smartphones. A vantagem é que as mensagens e os arquivos podem ser trocados durante uma ligação entre os usuários. O download é gratuito e pode ser feito no Google Play, loja de aplicativos para Android. O Joyn é compatível com Android 2.2 ou superior.

