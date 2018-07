Biografia será publicada na revista mensal Kiss

Adaptação da história do cofundador da Apple tem cenas de Jobs fumando maconha e discutindo sua biografia com Walter Isaacson

Acaba de sair no Japão a versão em mangá da biografia do fundador da Apple. Assinado pelo premiado autor Mari Yamazaki. O mangá é um panorama da vida de Steve Jobs. com cenas que vão dele comprando LSD até suas conversas com o biógrafo Walter Isaacson.

• GLASS: Google escolhe os primeiros usuários

O Google selecionou 8 mil pessoas por meio de um concurso para serem as primeiras a colocar as mãos no produto mais comentado do ano: o Google Glass. Os escolhidos receberão um convite para participar de um evento em Nova York, São Francisco ou Los Angeles e terão de pagar US$ 1,5 mil (mais impostos) para ter os óculos. A empresa anunciou no fim da semana passada, no entanto, que alguns dos escolhidos serão “desconvidados” porque não obedeceram aos termos do concurso.

• PING

Eduardo Azeredo, deputado federal pelo PSDB-MG,autor do PL nº 5049/2013, a ‘Lei Rouanet’ para tecnologia

Como o projeto nasceu?

Na Comissão de Ciência e Tecnologia, vi a demanda por mais incentivos. Resolvi criar uma lei de abatimento fiscal para essa área.

Como funciona?

A entidade doa dinheiro para universidades e centros de pesquisa e abate o valor do imposto de renda.

• PERSONAL NERD

Como telefonar pelo Facebook?

- A ligação é feita através do app para iOS e Android. Escolha o contato pela lista de amigos e acesse o perfil do usuário

- Escolha a opção mensagem. No alto da página, à direita, clique no botão “i”. É preciso ter conexão 3G ou Wi-Fi

- Escolha a opção “ligação gratuita” na página de informações do contato. O sistema inicia a chamada

—-

