A clássica marca de câmeras fotográficas Polaroid reestreia no Brasil nesta segunda-feira. O lançamento, no entanto, não terá nenhuma câmera que revela uma fotografia em papel na hora, o recurso que diferenciava a Polaroid antiga das outras máquinas da época. A Polaroid iM1836 é adaptada aos dias atuais. Ela vem com sistema operacional Android 4.2 – mesmo usado por smartphones – e tem acesso à internet. Pela conexão Wi-Fi, o usuário pode enviar imagens para redes como Facebook, Flickr, Pinterest, Twitter e YouTube. A câmera tem 18 megapixels de resolução e permite trocar a lente. A Polaroid iM1836 será lançada hoje na Eletrolar, feira de eletroeletrônicos em São Paulo, mas só chegará às lojas no último trimestre. O preço sugerido é de R$ 1.799.

Coursera recebe aporte de US$ 43 milhões

O site de educação Coursera, que oferece aulas online de universidades renomadas, recebeu uma nova rodada de investimento de US$ 43 milhões na semana passada, dos fundos International Finance Corporation (IFC), braço de investimentos do Banco Mundial, Laureate Education, Learn Capital, GSV Capital e do investidor Yuri Milner. O valor será usado para melhorar a tecnologia, levar a plataforma a outros países e dobrar o número de funcionários para 100 pessoas. No ano passado, a Coursera já havia recebido um investimento de US$ 22 milhões.

APPS DA SEMANA

22Days (iOS, US$ 1,99)

Um app interessante e muito bonito que permite criar calendários de contagem regressiva, ideais para saber, por exemplo, quantos dias faltam para um aniversário, férias, para receber o salário, etc. Você escolhe como quer ser alertado e pode programar até três notificações diferentes por evento. O aplicativo cria automaticamente um calendário de aniversários com base em seu livro de contatos. A cada evento, a contagem regressiva mostra anos, dias, horas, minutos e até segundos restantes.

MoreQuicklyDock (Android, R$ 2,23)

Facilita o uso do Android possibilitando colocar uma série de atalhos para os aplicativos mais usados na barra superior da tela. Desta maneira, o MoreQuickly permite “pular” diretamente para o app, sem a necessidade de passar pela tela inicial do dispositivo. Não há limites para a quantidade de apps que podem ser fixados. O usuário ainda pode escolher mostrar o nível da bateria, em porcentagem, na barra superior do Android. Funciona em smartphones e tablets.

Ônibus ao Vivo (Windows Phone, gratuito)

Fornece informações sobre todas as linhas de ônibus da cidade de São Paulo. Permite consultar a posição em tempo real de todos os veículos que servem a determinada linha; encontra os pontos mais próximo; e apresenta uma previsão de chegada dos ônibus em determinado horário. Dá ainda para explorar toda a rota para ver a localização dos pontos, horários de funcionamento, tempo de espera médio e ônibus adaptados a deficientes físicos.