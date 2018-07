O Exército dos EUA quer escanear cérebros dos cachorros para recrutar só os melhores para o serviço militar. A agência de pesquisas do Pentágono quer usar ressonância magnética para acompanhar a resposta dos neurônios em tempo real e otimizar o adestramento de cães.

FOTO: Divulgação/US Army

PERSONAL NERD

Everyplay

• O Everyplay grava vídeos de partidas de games para dispositivos móveis. A ideia é ajudar a divulgar os jogos

• Quem cria games pode acrescentar o Everyplay. Oito games já têm o recurso, como Ice Rage e Stair Dismount

• Os vídeos podem ser compartilhados no própria Everyplay ou nas redes sociais – Facebook, Twitter e YouTube

DO OUTRO LADO

Pirate Bay acusa site de pirataria

Os responsáveis pelo maior site pirata do mundo querem processar um grupo antipirataria finlandês por infração de direitos autorais. O Centro de Informações sobre Copyright e Antipirataria (Ciapc, na sigla em inglês) praticamente clonou o Pirate Bay em seu novo site. A página faz parte da nova campanha da instituição contra atos de cópias ilegais. A distribuição dos elementos no layout é a mesma, com exceção da cor – azul – e da figura do navio pirata. No site da Ciapc, ele está naufragando.

PING

Vala Halldorsdottir, coautora do documentário ‘Startup Kids’, que conta a história de startups como Dropbox e Vimeo

1) Qual a sua história como empreendedora?

Abri uma empresa em 2009, criando um jogo de tabuleiro. Fizemos outros projetos, como o filme, e agora criamos o KinWins – app para iOS.

2) Qual foi a motivação para fazer o filme?

Tiraria lições e poderia incentivar outros. O objetivo do filme é encorajar pessoas a se tornar empreendedoras.