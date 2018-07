Blog do ‘Link’ estreia série especial com 100 aplicativos para facilitar sua vida

A partir de hoje, e pelos próximos dez dias, o blog Universo dos Aplicativos, do Link, inicia uma série especial com o tema “100 aplicativos para facilitar sua vida”, indicados para smartphones e tablets com os sistemas iOS, da Apple, e Android.

A cada dia, o blog feito pelo jornalista Daniel Gonzales trará análises e comentários de dez aplicativos, divididos em categorias como produtividade, apps para escritório, de saúde, finanças, entretenimento, etc.

Hoje, a série aborda programas de produtividade. Há dicas sobre listas de tarefas inteligentes, gravador de voz e lembretes, programas para fazer listas de compras, assistente pessoal, para registrar ideias e projetos e outros. São aplicativos tanto gratuitos quanto pagos.

Os apps apresentados na série sairão da categoria dos convencionais. Serão aplicativos recém-lançados ou recém-atualizados, pouco conhecidos ou que são alternativas aos mais conhecidos, como Instagram, Flipboard, Skype, Evernote.

BLACKBERRY |

BBM será lançado para iOS e Android

A BlackBerry quer levar seu sistema de mensagens instantâneas BBM para um público maior do que os usuários dos seus celulares. O serviço será lançado para Android e iOS no terceiro trimestre deste ano. Terá de enfrentar nomes como WhatsApp e Viber, que hoje dominam a área.

PAGAMENTO MÓVEL |

Square transforma iPad em caixa registradora

A empresa de pagamentos móveis Square anunciou um novo modelo do seu hardware com sistema para o iPad. Com ele, o tablet da Apple é transformado em uma caixa registradora. O foco no aparelho se deve ao fato de 50% das transações no Square serem feitas por meio do iPad.

BITCOIN |

FBI realiza ação contra site de moeda digital

O FBI confiscou fundos do site Mt.Gox, que funcionava como câmbio para a moeda virtual Bitcoin. É a primeira vez que o governo norte-americano age contra o polêmico sistema monetário online.

O governo dos EUA vem cogitando intervir na moeda digital desde 2011, quando começaram a aparecer denúncias de que o sistema estaria sendo usado no comércio de drogas ilegais e em lavagem de dinheiro.

O Mt.Gox não tinha se registrado junto ao Tesouro americano, o que é contra a lei.

NÚMEROS |

• 50 bilhões de aplicativos foram baixados na App Store desde o lançamento da loja da Apple em 2008. A marca foi atingida na quinta-feira, disse a empresa.

• 800 apps por segundo são baixados no sistema da Apple. Os números excluem downloads de apps pela segunda vez e atualizações.

• 850 mil programas para iPhone, iPads e iPod Touch estão disponíveis na loja; 350 mil deles para iPad.

