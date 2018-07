O Facebook reconheceu na sexta-feira que uma falha em seus sistema de segurança permitiu o vazamento de informações pessoais de seis milhões de usuários no mundo todo.

A brecha permitiu que o e-mail e o número de telefone cadastrados no site por essas pessoas fossem compartilhados sem autorização.

Segundo comunicado divulgado pela empresa, quando o usuário faz o upload da sua lista de contatos na rede social, o sistema usa essas informações para gerar recomendações de amigos. Por causa da falha, alguns desses dados foram armazenados indevidamente. “O resultado é que se alguém fizesse o download de um arquivo da sua conta no Facebook por meio da ferramenta Baixe suas Informações (DYI, na sigla em inglês), pode ter tido acesso aos e-mails e telefones de seus contatos e outras pessoas com quem tivesse alguma conexão”, afirmou o comunicado.

O Facebook disse que quase todas as informações foram incluídas em um ou dois downloads, de forma que a maioria dos dados só ficou exposta para uma pessoa. Outros dados pessoais ou financeiros não foram afetados pela brecha.

A falha teria sido descoberta há duas semanas pelo programa White Hat, que detecta vulnerabilidades no sistema. Segundo o Facebook, o problema foi corrigido em 24 horas. A rede social afirmou ainda que todos os usuários afetados serão comunicados por e-mail de que suas informações foram compartilhadas e para quantos usuários foram mostradas.

