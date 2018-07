Daniel Gonzales

FindIt (iOS, gratuito)

Poderoso e útil app de pesquisa para o iOS que ajuda você a localizar e-mails e arquivos anexados ou armazenados em suas contas do GMail, Google Drive e Dropbox. Rápido, o aplicativo é bom para quem guarda milhares de e-mails e arquivos e perde dados importantes em meio à quantidade de itens. O FindIt pode filtrar suas buscas por contato, por período de tempo e tipo de arquivo. O app permite ainda usar várias contas de cada serviço para executar as buscas. Outro atrativo é o visual simples.

Homestyler (Android, gratuito)

Faça projetos de ambientes, simule mudanças em sua casa, inspire-se em projetos de arquitetos famosos, tenha ideias sobre design de interiores e tendências e conecte-se com projetistas de sua região com este aplicativo. É capaz de simular, em fotografias de ambientes, modelos 3D de móveis reais, lustres, texturas e cores em paredes, tapetes, pinturas, espelhos, etc. Funciona em smartphones, mas é muito mais cômodo de usar nas telas maiores dos tablets.

GadgetBox (BlackBerry 10, R$ 3,99)

Reúne uma coleção de utilidades para o dia a dia e de substitui vários outros aplicativos individuais com as mesmas funções. Nele, você encontra: lanterna, medidor de inclinação, bússola (permite usar o GPS para relembrar local de estacionamento do carro, de um hotel, loja, etc). Também faz uma estimativa da distância até um ponto ou da altura de um objeto usando a imagem captada pela câmera. Ainda tem um conversor de unidades (mais de 500 disponíveis) e ainda outras funções

