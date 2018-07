• JUSTIÇA

Brasil fica em primeiro lugar em pedidos de remoção de conteúdo ao Google

Entre julho e dezembro do ano passado, o Brasil foi o país que mais pediu ao Google para retirar conteúdo do ar na internet. Segundo relatório de transparência da empresa divulgado na quinta-feira, o governo brasileiro enviou 697 pedidos de remoção de conteúdo no período, o que representa um aumento de 265% em relação ao primeiro semestre de 2012.

Entre as solicitações – em média, 3,5 por dia –, 21% foram totalmente ou parcialmente atendidas, 640 partiram de ordens judiciais e quase metade (316) estava relacionada a supostas violações do Código Eleitoral Brasileiro, em decorrência das eleições municipais realizadas em 2012.

As ordens se utilizavam da prerrogativa de que o Código proíbe qualquer expressão que represente “ofensa à dignidade ou decoro” dos candidatos.

No total, 35 foram atendidas – quando houve violação a termos de serviço da plataforma em que o conteúdo estava hospedo ou em casos de liminar.

O Google afirma estar recorrendo de muitas das outras decisões, se valendo do argumento de que o conteúdo está protegido pela liberdade de expressão nos termos da Constituição Brasileira.

O segundo país que mais fez pedidos à empresa depois do Brasil foram os Estados Unidos, com 262 solicitações.

No total, o Google recebeu 2.285 pedidos para remover 24.179 peças de conteúdo, um aumento sensível em comparação aos 1.811 pedidos para a retirada de 18.070 itens no primeiro semestre de 2012.

• IMIGRAÇÃO

Bill Gates apoia grupo criado por Zuckerberg

O grupo FWD.us, lançado pelo criador do Facebook, Mark Zuckerberg, anunciou ter conquistado o apoio de alguns dos principais executivos do mercado de tecnologia na semana passada. Steve Ballmer e Bill Gates (Microsoft), Brad Smith (Intuit) e Sean Parker (Facebook e Napster) agora integram o grupo. O objetivo é pressionar para que os EUA realizem reformas nas leis de imigração e aumentem o investimento em pesquisa científica e em educação.

• CACHE

Deezer lança recurso para armazenar música

O serviço de streaming de áudio Deezer anunciou o lançamento do Smart Cache, um recurso para gravar músicas ouvidas em um dispositivo móvel, eliminando a necessidade de uma conexão de dados para ouvir a mesma faixa várias vezes. A ferramenta é uma estratégia da empresa para tentar contornar a baixa qualidade dos serviços de dados que atrapalham o crescimento da empresa em países como o Brasil. Por enquanto, o recurso está disponível apenas no aplicativo para dispositivos com o sistema operacional iOS, da Apple.

• ATRASADO

Tablet Nexus 7 chega ao Brasil por R$ 999

Depois de três meses de negociações entre o Walmart e a fabricante Asus, o tablet do Google Nexus 7 começou a ser vendido no País na quinta-feira pela varejista. O aparelho havia sido lançado pelo Google no fim de junho de 2012 nos EUA e é tido como um dos principais concorrentes do iPad. Aqui, custa R$ 999.

• NÚMEROS

US$ 23 bi

é quanto o mercado de jogos móveis e portáteis deve alcançar em 2017, segundo um levantamento da consultoria IDC. Os jogos pagos para smartphones vão superar em vendas os títulos lançados para videogames portáteis até o fim de 2013.

US$ 2,2 bi

é quanto as lojas de aplicativos arrecadaram nos primeiros três meses de 2013, de acordo com a empresa de pesquisa de mercado Canalys

96,5 milhões

foram os acessos à banda larga fixa e móvel no Brasil no mês de março, segundo dados da Telebrasil. O número representa um aumento de 37% em relação ao mesmo mês do ano passado.

