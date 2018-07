Android terá recurso como o ‘Find My Phone’, da Apple, para localizar celular

Usuários de Android finalmente contarão com uma ferramenta oficial para encontrar um smartphone ou tablet perdido. O Google anunciou o lançamento de um aplicativo equivalente ao Find My Phone, para o sistema iOS, do iPhone.

Disponível para o público em breve, o Android Device Manager permitirá acionar o toque do telefone em seu volume máximo ou ainda mostrar sua localização para o usuário em um mapa em tempo real.

Até agora, só era possível fazer isso em algum aparelho Android por meio de aplicativos independentes.

O novo serviço faz o telefone tocar mesmo se estiver sem volume. Se o telefone ou tablet não for recuperado, a ferramenta promete apagar rapidamente todos os dados registrados no aparelho.

O Android Device Manager poderá ser usado em qualquer aparelho Android que tenha da versão 2.2 em diante. Outra exigência é que o usuário esteja logado em sua conta do Google.

STREAMING

Netflix permite criar múltiplos perfis

A Netflix lançou um recurso que permite criar até cinco perfis de usuários diferentes dentro de uma mesma assinatura do serviço. Dessa forma, pessoas de uma mesma família podem criar seu próprio perfil personalizado com suas preferências e compartilhar o que está vendo com amigos nas redes sociais. Os perfis também vão fornecer dados para o sistema da Netflix fazer recomendações personalizadas. A função estará disponível para a maioria dos dispositivos nos próximos dias.

