CamFind (iOS, gratuito)

Fotografa, identifica e fornece informações sobre qualquer objeto ou localidade sobre o(a) qual você deseja aprender mais. Simplesmente tire uma foto de qualquer coisa e deixe que o aplicativo faça o resto. Entre as informações mostradas, estão a busca de resultados relacionados na web e onde você pode comprar o objeto. É muito útil, por exemplo, em viagens, para descobrir mais sobre locais que você está visitando, ou para fazer buscas e comparações de preços, entre outros usos.

Woohoo Shows (Android, gratuito)

Uma agenda de shows pelo Brasil, completa, na ponta de seus dedos – é o que o Woohoo proporciona. O app lista grandes shows internacionais no Brasil ou turnês nacionais em sua cidade, seja uma capital ou município do interior. É possível selecionar os shows por categoria ou estilo(s) musical(is). Dá para guardar shows favoritos e montar uma agenda. Há ainda uma aba de notícias, com as últimas informações do mundo da música, turnês, artistas e bandas.

Film Closet (Windows Phone, gratuito)

Navegue em um imenso banco de dados sobre 60 mil filmes e veja detalhes como trailer, elenco, produtores, pôsters, biografia de atores e diretores. O app ainda permite trocar seu papel de parede pelas imagens dos filmes favoritos a cada meia hora – você escolhe quais serão destaque. O Film Closet responde a comandos de voz e tem ainda um lado de rede social, para ver os filmes mais bem avaliados ou mais comentados por usuários do app, em cada categoria.

