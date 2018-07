A opção de ver a lista de últimas imagens dos seguidores é mais um passo para criar uma versão para desktop do aplicativo

SÃO PAULO – Agora é possível visualizar o seu feed do Instagram na web. Antes restrita ao aplicativo móvel, a possibilidade de ver em qualquer browser a timeline das fotos postadas pelos usuários que você segue foi anunciada nesta terça-feira, 5. Para visualizar o feed é preciso entrar em http://www.instagram.com e fazer o login. Em seguida, aparecem as últimas imagens publicadas pelos usuários seguidos.

A novidade é mais um passo do Instagram para além dos smartphones e tablets. No ano passado, o serviço já tinha estreado os perfis públicos na web. “Nós acreditamos que você deve ser capaz de acessar o Instagram em uma variedade de diferentes dispositivos, qualquer dos quais possa conveniente para você em um determinado momento — incluindo o seu computador desktop ou tablet”, escreveu Kevin Systrom, co-fundador do Instagram, no blog ofical da empresa.

O feed do Instagram na web funciona de maneria idêntica ao do móvel. É possível curtir as fotos com dois cliques na imagem e fazer comentários.