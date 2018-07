Leitor de notícias se descola do Google Reader com versão web aberta a qualquer usuário

SÃO PAULO – O leitor de notícias Feedly, popular alternativa ao moribundo Google Reader, comunicou uma série de novidades. Elas avançam o processo de descolamento do Google Reader e abrem a ferramenta para qualquer usuário.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook, no Google+ no Tumblr e no Instagram

Com sua nova versão para web, o Feedly agora é um site independente, compatível com os principais navegadores da internet. Até agora, a única maneira de usar o leitor era através de suas informações no Google Reader, que precisava “autorizar” o Feedly a importar os feeds de notícia cadastrados. Como o Google Reader era vinculado ao Gmail, era preciso ter uma conta nesse serviço de e-mail para usar o Feedly.

A ferramenta do Google é um dos sites mais usados para ler notícias e posts em tempo real, mas será fechado pela empresa no próximo dia 1º de julho.

O Google Reader, porém, nunca lançou aplicativo próprio para iOS ou Android. Aproveitando a lacuna, apareceram diversos aplicativos que traziam as notícias e posts do Google Reader para o smartphone, sendo o Feedly um dos mais conhecidos.

O Feedly avisou que seus usuários devem fazer o upgrade para a versão mais recente do aplicativo (16.0.515) para realizar a migração definitiva do conteúdo do Google Reader. A operação deve ser realizada antes do fechamento do Reader, em 1º de julho, e em todos os aparelhos onde o Feedly estiver instalado.

Nos dispositivos móveis, o upgrade do Feedly é feito baixando-se a versão mais recente nas lojas Play Store (Android) ou App Store (iOS) . Uma versão para o sistema Windows Phone já foi prometida pela empresa.

Para quem usa o Feedly no desktop com o browser Chrome basta ir em chrome://extensions/, selecionar “Modo do Desenvolvedor” e clicar em “Atualizar extensões agora”. Se usuário de Firefox ou Safari, deve-se ir até http://www.feedly.com/index.html e reinstalar manualmente o aplicativo para depois reiniciar o navegador.

Se você ainda usa Google Reader e quer experimentar o Feedly, vá até o site http://feedly.com e selecione “Import Your Google Reader”.

O Feedly encerrou o comunicado em tom irreverente, desejando uma “feliz aposentadoria” ao Google Reader com a imagem abaixo.