Substituto do Reader anuncia nova versão desktop e mobile; fim do leitor do Google fez serviço saltar para 7 milhões de usuários

SÃO PAULO - O anúncio da morte do Google Reader se transformou em um momento de sorte e azar para seus concorrentes. Enquanto alguns sofreram para se readaptar ao novo volume de tráfego, outros souberam aproveitar o momento para crescer.

Uma das novas opções é o Feedly, que tem muito para comemorar: a base de usuários da ferramenta ganhou cerca de 3 milhões de pessoas nas duas últimas semanas, saltando para 7 milhões. O melhor é que isso não prejudicou o serviço. Pelo contrário, tudo vai muito bem para o Feedly.

O anúncio foi feito no blog da empresa, que divulgou o lançamento da versão do aplicativo para iOs, Android, Firefox, Chrome e Safari.A partir de agora, a ferramenta conta com um novo motor de busca, que alcança cerca de 50 milhões de feeds e dá mais velocidade ao serviço.

Essa mudança no algoritmo de pesquisa também pretende melhorar as indicações de novos feeds feitas a cada usuário.Por fim, um dos planos da empresa até o final do ano é lançar uma versão paga do Feedly.

