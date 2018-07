BERLIM – A chanceler alemã, Angela Merkel, e o primeiro-ministro do Reino Unido, David Cameron, inauguraram neste domingo a feira de informática CeBIT, a maior do mundo no setor, em um ano marcado pelo caso dos escutas da inteligência americana, e mencionaram a Ucrânia.

“É uma maravilha que nossas duas nações possam hoje falar aqui sobre como podemos melhorar nossa colaboração sobre a base da democracia e da liberdade” manifestou a chanceler alemã em Hannover (norte da Alemanha) durante o discurso inaugural, realizada perante seu colega britânico.

“Nós apoiamos juntos aqueles, dou como exemplo a Ucrânia, que ainda hoje precisam lutar por sua liberdade” continuou Merkel.

A chefe do governo alemão também lembrou em seu discurso que a segurança dos dados é um assunto que não deve ser ignorado e pediu a criação urgente de um marco de condições para o mercado interno comunitário.

No ano passado, graças aos vazamentos feitos pelo ex-funcionário da Agência de Segurança Nacional (NSA), Edward Snowden, foi revelado que Merkel teria sido espionada pela inteligência americana por vários anos.

Por isso, a chanceler manifestou que a segurança dos dados deve ser uma condição prévia indispensável para o desenvolvimento da internet e que neste sentido o esforço deve corresponder a toda a Europa.

Por sua vez, Cameron evitou falar sobre o caso de espionagem, no qual seu país também foi envolvido como aliado da NSA, e apostou na soma dos esforços de investigadores e produtores.

O Reino Unido, país convidado este ano na CeBIT, chegou à feira alemã com mais de 130 empresas que exibirão seus produtos na mostra de informática até o próximo dia 14 de março.

A CeBIT, que começa nesta segunda, será voltada pela primeira vez apenas para profissionais da área e, durante seus cinco dias, espera receber 230 mil visitantes e 3.400 expositores em Hannover.

