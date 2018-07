Neste sábado e domingo, 20 e 21 de novembro, ocorre no Rio de Janeiro a 3ª edição da Brasil Game Show (BSG). A feira, que espera 20 mil visitantes este ano, reúne jogadores e produtoras do mundo inteiro para apresentar lançamentos de jogos e outras soluções para gamers.

Alguns destaques do evento são a presença do produtor de Mortal Kombat Hector Sanchez, que apresenta em primeira mão no Brasil a próxima versão do game, cujo lançamento está marcado para abril de 2011. Sanchez fala às 14 horas do sábado e às 18 horas do domingo.

O diretor de operações da Blizzard para a América Latina, Steve Huot, deve comentar as perspectivas do mercado de games latino americano. Além dele, Erik Bladinieres, diretor de marketing da Konami, vai à BGS falar do sucesso de Pro Evolution Soccer no Brasil.

Também estará na feira o diretor do PlayStation na Sony Brasil, Anderson Gracias, e o executivo Bertrand Chaverot, responsável pela Ubisoft no País.

Os ingressos estão sendo vendidos a R$ 20. Para comprar, veja mais informações no site da BGS. Visitantes de outros Estados tem 17% de desconto na compra de passagens aéreas da Gol, além de passagens rodoviárias das viações 1001, Cometa e Catarinense.

Abaixo, o trailer do próximo Mortal Kombat.