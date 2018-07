SÃO PAULO – A maior promoção em volume de comércio eletrônico no mundo arrecadou US$ 9,3 bilhões, nesta terça-feira, 11. Trata-se do Festival de Compras do AliExpress, da chinesa Alibaba.

Ineditamente, brasileiros puderam participar dos descontos de 50% oferecidos sobre cerca de 1 milhão de produtos. O dia 11 de novembro é o “Dia dos Solteiros”, data comemorada na China.

A edição deste ano gerou movimentação recorde desde sua criação, em 2009. No ano passado, a receita gerada pelo único dia de promoção foi de US$ 5,8 bilhões (quase a metade do valor atual).

Mal comparando – já que o Festival de Compras se dá apenas pelo site da Alibaba –, o festival de promoções americano Black Friday gerou US$ 57,4 bilhões em 2013.

No Brasil, o Alibaba, que realizou o maior IPO da história americana neste ano, atua com os sites Tmall Global e AliExpress, o qual lidera o volume de vendas online no País. Segundo o Ibope E-Commerce, a empresa é líder em unidades vendidas no País, com 11 milhões de pedidos entre julho e setembro, bem à frente das 7,2 milhões de unidades do segundo colocado, o grupo B2W, que reúne as marcas Americanas.com e Submarino.