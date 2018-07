Uma barra lateral exibe as mensagens. Para evitar ofensas e spams, os recados são organizados de acordo com a relevância, e não com a data: as mais importantes são exibidas primeiro.

Quem acessar a página de um museu, por exemplo, poderá trocar informações sobre os melhores horários para visitas. A ferramenta ainda deve servir para a postagem de comentários em páginas que não oferecem interatividade com os internautas. Resta saber se o Sidewiki vai cair no gosto do usuário de internet.

O sistema será integrado à Barra de Ferramentas do Google. Ficou curioso? Pode baixar o Sidewiki em www.google.com/sidewiki. A companhia também preparou um vídeo de apresentação do novo sistema:

