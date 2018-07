Começa hoje, em São Paulo, a quarta edição do maior evento de cultura digital do País. E entra em uma nova fase, uma vez que seu coordenador não é mais Marcelo Branco, e sim seu amigo Mario Teza.

O novo diretor tem a responsabilidade de manter a linha das edições anteriores e corrigir os problemas acumulados durante os anos. Teza, ao lado de seu corpo de 15 curadores e um coordenador de conteúdo, definiu o local do evento, a infraestrutura (alimentação, segurança, limpeza, controle de entrada, espaço para as barracas), as parcerias, as atrações para o que ficam do lado de fora (isolados na área Expo) e os palestrantes, os temas, e os brinquedinhos a serem aproveitados pelos 6.500 que ficam do lado de dentro (na Arena).

Sabe-se de antemão que, para este ano, foram feitas melhorias no setor de alimentação, colocando mais opções, inclusive para quem tem restrições a certos tipos de comida, disponíveis também em horários não tradicionais. Tentando diminuir a irritação de todo ano com a fila para o credenciamento, neste ano Teza colocou mais guichês e, finalmente, cobriu o espaço onde os inscritos ficarão enfileirados esperando a sua vez para entrar. Por fim, o barulho. Todo ano é assim: muita gente falando sem parar, dezenas de palestras e oficinas acontecendo ao mesmo tempo tornava e a compreensão de tudo difícil. Desta vez houve uma reorganização dos espaços e a acústica foi melhorada.

“Nós construímos uma cidade com mais de seis mil pessoas vivendo nela. Pense no trabalho disso”, vangloria-se Mario Teza. Para o prefeito da Campus Party, o evento é “nerd, muito nerd”, no qual os viciados em tecnologia se sentem “um igual”. “No resto do ano ele é o diferente da família, no colégio, no trabalho. Mas chega a Campus e ele se encontra, é a tribo deles, que está cada vez maior”, define.

Apesar dos assuntos específicos, os curadores das 11 áreas garantem que a programação foi definida para receber tanto os leigos quanto os versados nos diferentes temas em pauta. A promessa do diretor de conteúdo, Alexandre Rodrigues, é de que os temas atraiam todos os interessados em debater o futuro, a sociedade e as transformações causadas pela tecnologia.

A “festa do conhecimento”, tradução literal dada pelas curadoras da área de Design, Foto e Vídeo, Renata Motta e Gisele Beiguelman, terá como principais atrações o eclético Al Gore, vice-presidente dos Estados Unidos no governo Bill Clinton, showman e militante contra o aquecimento global que virá contar sobre seus projetos de jornalismo colaborativo pela internet. As outras duas atrações de peso são Steve Wozniak, cofundador da Apple e criador do computador pessoal como o conhecemos hoje, e Tim Berners-Lee, o criador da World Wide Web. Além de pessoas conhecidas do público (nerd ou não): o carismático Jon “Maddog” Hall, diretor da Linux International; Ben Hammersley, editor da versão inglesa da Wired e diretor da primeira Campus Party EUA, a ser realizada neste ano no Vale do Silício; a então candidata à presidência da República, Marina Silva e os engraçados autores do blog Jovem Nerd e sua horda de fãs.

Aliás, Alexandre Ottoni, 31 anos, e Deive Pazos, com 35, só descobriram na Campus Party a dimensão do trabalho deles com o blog Jovem Nerd. “Em 2010 a gente ficou 40 minutos para conseguir sair da porta, a concentração de fãs era muito grande”, conta Pazos. Os portões para os campuseiros abrem às 12h desta segunda-feira, 17. Para quem não está inscrito, a visitação à área Expo pode ser feita entre terça-feira, 18, a partir 10h, até sábado, 22, às 21h.

